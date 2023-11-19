7 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü: 19 yaşındaki abla tutuklandı

İstanbul'un Fatih ilçesi Şehremini Mahallesi'ndeki bir binada, apartman sakinleri, daireden kötü kokular gelmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, eve girdiklerinde annesi ile birlikte yaşayan 7 yaşındaki Servet Nabıev'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Eve işten gelen annenin çocuğunun öldüğünü anlamadığı iddia edildi.

Çocuğun ölü bulunduğu dairede olay yeri inceleme ekipleri ayrıntılı çalışma başlattı.

Çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na anne ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ABLASI DÖVMÜŞ



Olaya ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Çocuğun olay akşamı 19 yaşındaki ablası Mehribonu Nabıev ile kavga ettiği, aldığı darbeler sonrası kusan ve halsizleşen küçük çocuğun dinlenmek üzere yatağına yattığı öğrenildi.

Anne Nilufar ve abla Mehribonu ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, olay akşamı kardeşini döven abla Mehribonu ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Ayrıca evde yaşayan yaşı küçük 2 çocuk da Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edildi.

''BAKIMSIZLIKTAN ÖLDÜ'' İDDİASI



Polis ekipleri, çocuğun ölüm nedenini belirlemek için inceleme yaparken, apartman sakinleri tarafından hayatını kaybeden çocuğun bakımsızlık nedeniyle öldüğü iddia edildi.