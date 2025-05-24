7 yaşındaki çocuk beyin kanaması geçirdi: Anne "top geldi" dedi, çocuklar başka ifade verdi

Samsun'da 7 yaşındaki bir çocuk, şüpheli şekilde beyin kanaması geçirdi.

Olay, Atakum ilçesindeki bir sitede meydana geldi.

"BAŞINA FUTBOL TOPU GELDİ"

İddiaya göre, anne G.Y., oğlu G.N.'yi halı sahada oynarken başına futbol topu geldiğini belirterek Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü.

Tedaviye alınan G.N.'nin beyninde kanama olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İKİ ÇOCUK FARKLI İFADE VERDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, sitede oturan çocuklardan aldığı ifadede, iki çocuğun G.N.'yi salıncakta sallarken düşürdüğünü söylediği belirtildi.

Soruşturma sürüyor.

Anne G.Y.'nin eşinden boşandığı, G.N.'nin velayetinin ise anne ile babada ortak olduğu öğrenildi.