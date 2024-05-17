7 yaşındaki çocuk yangın kurbanı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evde çıkan yangında 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu tedaviye alındı.

7 yaşındaki çocuk yangın kurbanı

'nin İzmit ilçesi Yeni Mahallesi Radar Caddesi'nde 3 katlı evin ikinci katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. , ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında evde bulunan anne S.D. ile çocukları Hazal D. (7), M.D. ve M.D. (5) dumandan etkilendi.

7 yaşındaki çocuk yangın kurbanı - 1

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hazal D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hamile olduğu öğrenilen S.D. ile iki çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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