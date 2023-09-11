7 yaşındaki çocuk soğan patozunun altında kalarak can verdi

Şanlıurfa'dan mevsimlik işçi olarak Çorum'un Alaca ilçesine gelen ailenin 7 yaşındaki çocuğu B.İ, Yıldızhan Mahallesi Ali Rıza Demirhan Sokak'taki tarlada ailesine yardım ederken patoz makinesinin tekerinin altında kaldı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, kaldırıldığı Alaca Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Soğan patozunun bağlı olduğu traktörün sürücüsü M.K. gözaltına alındı.