7 yaşındaki çocuk soğan patozunun altında kalarak can verdi

Çorum'un Alaca ilçesinde soğan patozunun tekerinin altında kalan 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Soğan patozunun bağlı olduğu traktörün sürücüsü gözaltına alındı.

7 yaşındaki çocuk soğan patozunun altında kalarak can verdi

Şanlıurfa'dan mevsimlik işçi olarak 'un Alaca ilçesine gelen ailenin 7 yaşındaki çocuğu B.İ, Yıldızhan Mahallesi Ali Rıza Demirhan Sokak'taki tarlada ailesine yardım ederken patoz makinesinin tekerinin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan , kaldırıldığı Alaca Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soğan patozunun bağlı olduğu traktörün sürücüsü M.K. gözaltına alındı.

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