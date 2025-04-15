7 yaşındaki Cumali Tim'den üç gündür haber yok: Terliği bulundu
Adana'da üç gün önce kaybolan 7 yaşındaki Cumali Tim'i arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda çocuğa ait olduğu belirtilen bir terlik bulundu.
Adana'da 12 Nisan'da 7 yaşındaki Cumali Tim'den haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine il Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı.
Üçüncü günde devam eden arama çalışmalasına, Kahramanmaraş'tan gelen AFAD ekipleri de destek veriyor.
TERLİK BULUNMUŞTU
Öte yandan dün jandarma ekiplerince çocuğa ait olduğu belirtilen bir terlik derede bulunmuştu.
NE OLMUŞTU?
Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Bahçe mahallesinde tarım işçiliği yapan Karanfil ve İbrahim Tim çiftinin iki çocuğundan büyüğü Cumali Tim'den, 12 Nisan sabah saatlerinde arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.
İşçiler Tim'i bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron ve iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kayıp
- Afad
- Adana