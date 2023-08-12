Diyarbakır'da 7 yaşındaki kız çocuğu Dicle Barajı'nda boğuldu.



Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde ailesiyle baraj kenarında piknik yapan 7 yaşındaki Mina Kaymak suya girdi.



Vatandaşlar, 7 yaşındaki kız çocuğunun çırpındığını görünce kurtarmak için suya girdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Çevredeki vatandaşların kurtardığı küçük kız, kaldırıldığı Dicle Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.



Olayla ilgili inceleme sürüyor.