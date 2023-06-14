7 yaşındaki kuzeni kazara vurdu: 3 yaşındaki çocuk toprağa verildi

Olay, dün Çarşamba ilçesi Yukarı Donurlu Mahallesi'nde meydana geldi. A.E.T., babasına ait tüfekle oynarken amcasının oğlu Mehmet Akif Temiz'i kazara ensesinden vurdu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Temiz, kurtarılamadı.
Mehmet Akif Temiz, bugün Yukarı Donurlu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sefalı Aile Kabristanlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye küçük çocuğun ailesi ve yakınları katıldı. Cenazede güçlükle ayakta durduğu gözlenen Mehmet Akif’in babası Kani Temiz, taziyeleri kabul etti.
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