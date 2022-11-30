7 yaşındaki Miraç'ın ölümünde ihmaller zinciri

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki ehliyetsiz sürücü kurbanı 7 yaşındaki Miraç'ın ölümündeki ihmaller zinciri dava dosyasına girdi.



Kaza, 8 Ekim günü saat 14.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Tanjant mevkisinde meydana geldi.



İhsan Koz İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi Miraç Ömür İnce, kurs dönüşü servis minibüsünden indikten sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ ARABAYI KAÇIRMIŞ

Bu sırada ehliyetsiz Göktuğ K. üvey annesi Zeynep D.'nin üzerinde anahtarı bıraktığı otomobille Miraç'a çarptı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, hayatını kaybetti.

Miraç Ömür İnce'nin cenazesi, gözyaşlarıyla Eskişehir'de toprağa verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Göktuğ K. ile okul servisi şoförü Emin T. 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı, üvey anne ise serbest bırakıldı.



'İHMALLER ZİNCİRİ'NE 6'ŞAR YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Ölümlü kazaya ilişkin savcılık iddianamesini hazırlandı. Tutuklu servis sürücü Emin T. ile üvey anne Zeynep D. hakkında 'taksirle ölüm neden olma’ suçundan 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapis istemiyle Trabzon 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken, savcılık aynı suçlamayla yaşı küçük şüpheli ehliyetsiz sürücü hakkındaki iddianameyi ise çocuk mahkemesine gönderdi.



Açılan davaya ilişkin soruşturmada hazırlanan bilirkişi raporunda, ihmaller zinciri de ortaya çıktı.



Raporda; ikinci derece kusurlu olduğu saptanan servis sürücüsünün yolun ilerisindeki yolcu indirme-bindirme cebine girmediği, araçtan inerek güvenli geçiş ortamı sağlamadığı, işaret levhalarına 15 metre mesafede durduğu, durduğu yer nedeniyle çocuk ile otomobil sürücüsünün birbirini görmesini engellendiği belirtildi.



ARAÇTA BEKLEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞ



Öte yandan ihmali olduğu belirlenen Zeynep D. ise ehliyetsiz sürücünün trafiğe çıkmasını sağladığı için 2'nci derece tali kusurlu bulundu. Soruşturmada, olay günü, birlikte yaşadığı kişinin oğlu ile teyzesini ziyaret ettiklerini belirten Zeynep D.'nin, savunmasında "Göktuğ, araçta oturup beni bekleyeceğini söyledi. Eve gidip, döndüğümde aracın yerinde olmadığını gördüm" dediği öğrenildi.



'BEKLE ANNEN GELECEK' DEMİŞ



Servis sürücüsü Emin T. ise "Çocuğa araçtan inmeden 'Bekle, annen gelecek' dedim. Bu sırada çocuk araçtan indi. Aynadan arkadan araç gelip gelmediğini kontrol ettim; annesini görmüş olacak ki çocuk birden karşıya doğru koşmaya başladı. Bu sırada hızla gelen otomobil çocuğa çarptı. Kastım ve suçum yoktur" diyerek kendisini savundu.