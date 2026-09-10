7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan FETÖ hükümlüsü gizli bölmede yakalandı
10.09.2026 18:24
S.D., evde oluşturulan gizli bölmede yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara’da FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari S.D., saklandığı adresteki gizli bölmede yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan FETÖ hükümlüsü S.D.’nin saklandığı adresi tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonda S.D., evde oluşturulan gizli bölmede yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetin tespitlerine göre S.D.’nin örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı, ByLock kullandığı ve örgüt içerisinde “Uğur” kod adıyla sözde “örgüt abisi” olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Açıklamada, FETÖ’ye yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.