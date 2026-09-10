7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan FETÖ hükümlüsü gizli bölmede yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan FETÖ hükümlüsü S.D.’nin saklandığı adresi tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda S.D., evde oluşturulan gizli bölmede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetin tespitlerine göre S.D.’nin örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı, ByLock kullandığı ve örgüt içerisinde “Uğur” kod adıyla sözde “örgüt abisi” olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Açıklamada, FETÖ’ye yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.