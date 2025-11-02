7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
Kırıkkale'de 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar yürüttü.
Çalışmalar kapsamında, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.P. (29) yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.P., tutuklandı.
- Etiketler :
- Türkiye
- Yurt Haber
- Kırıkkale