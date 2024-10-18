7 yıldır aranan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilere yönelik Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) özel ekip oluşturuldu.



Ekiplerin yaptığı operasyonda "tehdit", "yaralama", "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 7 yıldır aranan ve 12 yıl 2 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N. (40), ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Altınoluk Mahallesi'nde yakalandı.



Hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.