7 yıldır kaçıyordu, JASAT ekipleri kıskıvrak yakaladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından aranan şüphelilere ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, Diyarbakır’da 7 yıl önce işlediği cinayet sebebiyle 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T. isimli şüphelinin, Antalya’nın Kumluca ilçesindeki sera bahçesinde JASAT tarafından yakalandığını duyurdu.

Şüphelinin arazi anlaşmazlığı sebebiyle A.Y.A. isimli vatandaşımıza yönelik kasten öldürme suçunu işlediği, zanlının, akrabasının kimliğini kullanarak kaçtığı ve saklanmak maksadıyla sera bahçesinde çalıştığı belirlendi.

"Bu yılın ilk 11 ayında hakkında hapis kararı bulunan 188 bin şahsı, son 2,5 yılda ise 436 bin şahsı yakaladık ve adalete teslim ettik." diye açıklama yapan Yerlikaya, "Milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden suçluların izini sürmeye devam ediyoruz." dedi.