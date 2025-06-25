7 yıldır kayıp olan kadın cinayete kurban gitmiş

Antalya'da 25 Aralık 2018 tarihinde M.E.U., Muratpaşa Demircikara Polis Merkezi'ne giderek eşi Elena Beyder Usluca'nın olduğunu bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, M.E.U., eşi Elena Beyder Usluca'nın 24 Kasım'da evden ayrıldığını ve bir ay boyunca dönmediğini, kanser hastası olduğunu ve zaman zaman evi terk ettiğini öne sürdü.

EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Ancak yürütülen detaylı çalışmalar neticesinde Elena Beyder Usluca'dan bugüne kadar haber alınamadığı, yurt dışı çıkışının bulunmadığı ve banka/HTS kayıtlarının da şüpheli durumu desteklediği belirlendi.

Yaklaşık 1 yıllık teknik ve fiziki takip neticesinde Usluca'nın 24-26 Kasım 2018 tarihleri arasında eşi tarafından öldürüldüğü, olay sonrası cesedin saklanmasında şüpheli M.E.U.'nun kardeşi R.U.'nun yardım ettiği değerlendirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Şüpheliler eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.



İTİRAF ETTİ

M.E.U. ifadesinde eşiyle tartıştığını, çıkan arbedede eşinin yere düşerek öldüğünü, ardından cesedi Aksu Kumköy ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti.

Yapılan yer gösterme çalışmasında kadına ait olduğu değerlendirilen iskelet parçalarına ulaşıldı.

