7 yıllık sır perdesi aralandı: Güneş Yıldızhan aile meclisi kararıyla infaz edildi!

Kocaeli’de yaşayan 4 çocuk annesi Güneş Yıldıztan'ın 2017 yılında eşi Nihat Yıldıztan'ın kendisine şiddet uyguladığı şikayetiyle polise gitti. Kadın sığınma evine yerleştirilen Güneş'ten 7 yıl boyunca haber alınamadı. Polis, Güneş Yıldızhan'ın aile meclisi kararıyla ormanda öldürülüp, gömüldüğü iddiasıyla gözaltına aldığı 12 şüpheliyi tutukladı.

7 yıllık sır perdesi aralandı: Güneş Yıldızhan aile meclisi kararıyla infaz edildi!


Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, 2017 yılında kadın sığınma evine yerleştirilip, kısa süre sonra kaçan 4 çocuk annesi Güneş Yıldıztan’ın, o tarihten sonra hiçbir resmi işlem kaydının olmadığını tespit etti. Yıldıztan’ın ailesinin evine giden ekipler kadına ulaşamadı.

Güneş Yıldıztan’ın 2017 yılının Aralık ayında M.A. isimli erkekle birlikte polise başvurup eşi Nihat Yıldıztan’ın kendisine şiddet uyguladığını bu nedenle evden kaçtığını belirterek, can güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle tedbir alınmasını istediği, ardından da kadın sığınma evine yerleştirildiği, bir süre sonra da kaçtığı belirlendi. O dönem polisin yaptığı çalışmada Yıldıztan’a ulaşılamadığı saptandı. Güneş Yıldıztan’ın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Yıldıztan’ın eşi, ailesi, akrabaları, komşuları ve tanıdıkları olmak üzere 50’den fazla kişinin ifadesi alındı.

7 yıllık sır perdesi aralandı: Güneş Yıldızhan aile meclisi kararıyla infaz edildi! - 1 Güneş Yıldıztan

AİLE MECLİSİNDE İNFAZ KARARI

Büro Amirliği ekipleri, alınan ifadeler ve ulaşılan deliller doğrultusunda o dönem eşi şiddet uygulayınca M.A. ile kaçtığı öne sürülen Güneş Yıldıztan’ın aile meclisi tarafından infaz edildiği iddiasıyla , İstanbul ve Van’da operasyon düzenledi. Operasyonda infaz kararının alındığı aile meclisinde bulunan, cinayete iştirak eden ve bilgisi olduğu halde ölümü sakladıkları öne sürülen 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden, aralarında Güneş Yıldıztan’ın 4 kardeşinin de olduğu 14’ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Bu kişilerin ifadelerinde, Güneş Yıldıztan’ın öldürüldüğünü bildikleri, aile meclisinde bu kararın alındığı ve Körfez ilçesinde ormanda infaz edildiğine dair bilgiler verdikleri öğrenildi.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Diğer şüpheliler Yıldıztan’ın eşi Nihat Yıldıztan ve yakınları S.Y., M.Y., B.Y., F.Y.,O.Y., A.Y., S.Y., Z.Y., B.Y., M.Y., M.Y. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 12 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri öldürülen genç kadının cenazesine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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