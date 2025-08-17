70 bin dolarla birlikte sırra kadem bastı!
İstanbul'da bir otomobil galerisinde çalışan muhasebe elemanı, şirket kasasındaki 70 bin 900 dolarla beraber ortadan kayboldu.
İstanbul'da bir otomobil galerisinde ön muhasebe elemanı olarak çalışan T.Y., şirket kasasındaki paralarla birlikte sırra kadem bastı.
Olay Başakşehir'deki bir otomobil galerisinde yaşandı.
Otomobil galerisi işletmeciliği yapan Adnan Göçer, çalışanı T.Y.'nin galeriye ait 70 bin 900 doları çaldığını iddia etti.
İddiaya göre; oto galeri işleten Adnan Göçer, ödemelerini yapmak için bankadan çektiği parayı çalışanı ön muhasebeci T.Y.'ye kasaya koyması için teslim etti.
T.Y. ise paraları saydıktan sonra kasaya koydu.
Bu sırada Adnan Göçer'in misafirleri ile ilgilenmesini fırsat bilen T.Y. paraları alarak iş yerinden ayrıldı.
"3 MİLYON LİRAM GİTTİ, ÖDEMELERİMİ YAPAMIYORUM"
Olay sonrası polise başvuran galerici Göçer, "Bu basit bir olay gibi görünüyor ama bugün 3 milyon civarında bir param gitti. Ben devletime güveniyorum. Ödemelerimi yapamıyorum." dedi.
Şüpheli T.Y.'nin paraları kasadan aldığı ve iş yerinden ayrıldığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
