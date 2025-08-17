70 bin dolarla birlikte sırra kadem bastı!

İddiaya göre; oto galeri işleten Adnan Göçer, ödemelerini yapmak için bankadan çektiği parayı çalışanı ön muhasebeci T.Y.'ye kasaya koyması için teslim etti.

"3 MİLYON LİRAM GİTTİ, ÖDEMELERİMİ YAPAMIYORUM"

Olay sonrası polise başvuran galerici Göçer, "Bu basit bir olay gibi görünüyor ama bugün 3 milyon civarında bir param gitti. Ben devletime güveniyorum. Ödemelerimi yapamıyorum." dedi.

Şüpheli T.Y.'nin paraları kasadan aldığı ve iş yerinden ayrıldığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.