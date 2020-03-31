70 bin mahkuma evde corona virüs izni

Corona virüs salgınıyla mücadele ve cezaevlerinde bulunanlara bulaşmasını önlemek amacıyla farklı bir çalışma yapıldı. İnfaz düzenlemesine eklenen bir maddeyle açık cezaevlerinde kalan 70 bin mahkumun, belli bir süreyle cezalarını evde çekmeleri öngörüldü.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, yapılacak düzenleme, halen açık cezaevlerinde kalan 70 bin kişiyi ilgilendiriyor.

İnfaz düzenlemesinde, bu kişilerin belirlenen süreyle cezalarını evlerinde çekmeleri, salgın endisesinin ortadan kalkmasının ardından yeniden cezaevlerine dönmeleri planlanıyor. Ev hapsinin tüm koşulları bu kişiler için geçerli olacak.

Açık cezaevlerine yönelik uygulama, 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecek. Adalet Bakanlığı gerekirse, ev hapsi uygulamasını 2 ay daha uzatacak.



EV HAPSİYLE TAHLİYE

Ancak infaz düzenlenmesinin hayata geçirilmesinde bu kişilerin cezalarının indirim oranları da yeniden hesaplanacak. Tahliye süreleri tutanların, ev hapsi sona erecek.



Ceza süresi henüz dolmamış olanlar ise salgın geçtikten sonra açık cezaevine dönecek ve kalan cezasını burada çekecek.



SAYI 100 BİNİ BULABİLİR

AK Parti kurmayları, yasal düzenlemede bulunan 75 yaş üstü mahkumların cezalarını evde çekmeleri, hamile ve hasta mahkumlara yönelik ev hapsi önerilerinin hayata geçirilmesiyle cezaevinden hızla çıkacak mahkum sayısının 100 bini bulacağını hesaplıyorlar. Bu hesaplama, normal infaz düzenlemesinin hayata geçirilmesiyle tahliye olacaklarla daha artacak.

ÜÇTE İKİSİ ÇIKACAK

Yapılan hesaplamalara göre infaz indirimiyle ilk etapta 30-40 bin hükümlü serbest kalacak. Kademeli olarak toplamda 100-130 bin kişinin tahliye edilmesi planlanıyor. Bu da halen 300 bin kişinin bulunduğu cezaevlerinin toplamda üçte iki oranında boşalması anlamına geliyor.

KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Öte yandan iktidar partisinin muhalefete seçenekli götürdüğü infaz düzenlemesi yeniden revize edildi. Cinsel istismar suçlarının kısmen de olsa af kapsamına girmesi önerisi, kamuoyundan tepki çekince geri çekildi. AK Parti içerisinde de buna itiraz edenler oldu. Bunun dışında ilk metinde kapsam dışı sayılan suçlardan bazıları infaz indirimine alınarak af genişletildi.

CİNSEL SUÇLAR KAPSAM DIŞI

Buna göre terör suçları, cinsel istismar suçları, kasten adam öldürme suçları ve uyuşturucu suçlarının bir kısmı af kapsamının dışında kalacak. Uyuşturucu kullanıcıları indirim kapsama alındı. Mükerrer işlenen suçlar da indirim kapsamına giriyor.

İnfaz çalışmasına ilişkin hazırlanan paketle ilgili olarak AK Parti hukukçularıyla Adalet Bakanlığı'nın yaptığı çalışma tamamlandı. Metnin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunulması ve bu hafta içerisinde TBMM'ye verilmesi bekleniyor.

TASLAKTA NELER VAR?