70 metrelik uçurumdan yuvarlandılar! 2 kişi yaralandı

Kaza ilçenin Oymalı ve Demirciler mahallelerini birleştiren karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Üçpınar Tesisleri mevkiinde yoğun yağış nedeniyle kontrolden çıkan panelvan araç, 70 metrelik uçuruma yuvarlandı.



Vatandaşların haber vermesi üzerine kısa zamanda kaza yerine ulaşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, hurdaya dönen araçtaki iki yaralıyı çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerince uçurumdan yola taşınıp ambulansla hastaneye kaldırıldı.