70 milyon liralık sazan sarmalı vurgunu: Altı kişi tutuklandı

Kırklareli merkezli sazan sarmalı operasyonunda altı kişi tutuklandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte halk arasında sazan sarmalı olarak bilinen nitelikli dolandırıcılık olayına yönelik çalışma başlattı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapılan çalışmada, şüphelilerin Adana'da yaşadıkları belirlendi.

Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda sekiz şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 12 cep telefonu, 7 sim kart, 2 tablet, 1 hafıza kartı ele geçirildi.

Sekiz şüphelinin toplam banka hesap hareketlerinin 70 milyon 646 bin 466 lira olduğu belirlendi.