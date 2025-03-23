70 yaşında podyuma çıktılar

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Adana Müze Kompleksi'nde düzenlenen defilede, yaşlılardan kalan kıyafet ve gelinlikler, o dönemlerin müzikleri eşliğinde davetlilere sunuldu.

Kıyafetleri Sabancı Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ve yaşlıların giydiği defile ilgiyle izlendi. Defilede yaşlıların da podyuma çıkması otaya ilginç görüntüler çıkardı.

