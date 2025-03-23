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70 yaşında podyuma çıktılar

Adana'da 14-18 Mart Yaşlılara saygı haftası kapsamında "Annemin Sandığından Defilesi" düzenlendi.

70 yaşında podyuma çıktılar

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Müze Kompleksi'nde düzenlenen defilede, yaşlılardan kalan kıyafet ve gelinlikler, o dönemlerin müzikleri eşliğinde davetlilere sunuldu.

Kıyafetleri Sabancı Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ve yaşlıların giydiği defile ilgiyle izlendi. Defilede yaşlıların da podyuma çıkması otaya ilginç görüntüler çıkardı.

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