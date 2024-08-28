70 yaşında üniversiteden mezun oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde 70 yaşındaki İhsan Benli, üniversiteden onur belgesi alarak mezun oldu.

70 yaşında üniversiteden mezun oldu

'nın Kulu ilçesinde yaşayan İhsan Benli, 1 yıl önce başladığı Anadolu Üniversitesi’nde 2 yıllık bölüm olan Emlak Yönetimi bölümünden 1 yılda mezun oldu. 3 çocuk babası Benli, üniversiteyi bitirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşarken gençlere örnek olmak istediğini belirtti.

Daha öncesinde de lisans mezunu olduğunu ifade eden Benli, öğrenmenin yaşının olmadığını da söyledi.

Üniversiteye başlama sürecini anlatan İhsan Benli, "2023 yılının Ağustos ayında bir üniversiteye tekrar başladım. Daha önce lisans mezunuydum, tekrardan sınavsız üniversiteye kayıt oldum. Bazı derslerden muaf olduğum için 1 yıl içinde mezun olabileceğimi hesapladım. 1 yıl içinde fazla fazla ders alarak tüm derslerimi verdim. Yılsonunda da onur belgesi alarak mezun oldum." dedi.

"AYDA 2 YA DA 3 TANE KİTAP OKURUM"

Okumayı ve araştırmalar yapmayı çok sevdiğini ifade eden Benli, "Çalışmayı seviyorum ve hevesim var. Okumayı da çok seviyorum genellikle çok kitap okuyan birisiyim. En azından ayda 2 ya da 3 tane kitap okurum. Bilimsel ve toplumsal yani sosyolojiyle ilgileniyorum. Gençlere örnek olmak istiyorum. Onlara tavsiyem çok okumaları yönünde." şeklinde konuştu.

Eşinin de kendisine bu süreçte çok yardımcı olduğunu söyleyen Benli, eşine teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

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