70 yaşındaki adamdan kadın komşusuna yumruklu saldırı

Aydın'da 71 yaşındaki kişi, tartıştığı kadın komşusunu dövdü.

Olay, 26 Ağustos günü Kuyucak ilçesine bağlı Pamukören Mahallesi'nde meydana geldi. 54 yaşındaki 3 çocuk annesi Hanife Ger, müstakil evinin bahçesindeki ağaçlardan dökülen yaprakları topladı.

Bitişindeki evin kapısının önüne dökülen yaprakları da süpüren Ger, topladıklarını çöp kutusuna atmak istedi. Bu sırada Ger'in komşusu B.K., evinin önünü kirlettiğini iddia ederek tartışmaya başladı.

DEFALARCA YUMRUKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine B.K., Ger'i defalarca yumrukladı. Gürültüyü duyup dışarı çıkan Ger'in kızı Kadriye Ger, B.K.'yi uzaklaştırdı. B.K. anne ve kıza tehditler savurdu.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hanife Ger, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, B.K. ise gözaltına alındı.

Horsunlu Polis Merkezi'ne götürülen B.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. B.K.'nin da Ger'den 'haksız yere kendisini öfkelendirmek amacıyla kışkırttığı' iddiasıyla şikayetçi olduğu belirtildi. Ger'in vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler oluşurken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"BENİ TAŞLA EZMEK İSTEDİ"



Hastanede uğradığı saldırıyı anlatan Hanife Ger, "Peş peşe çok kuvvetli vurdu. Belime, yüzüme vurdu. Hızını alamayarak eline taş aldı. Beni taşla ezmek istedi. Sonra kızım yetişti. Kızımı da darbetti. Şikayetçi olduk" dedi.