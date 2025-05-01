70 yaşındaki dağcı iki gündür kayıp

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde yaşayan Mevlüt Kandemir (70), 29 Nisan'da sabah saatlerinde evinden ayrılarak Zeytinköy Yaylası Karataş mevkine mantar toplamaya gitti.

Doğa yürüyüşleri yapmayı seven, daha öncesinden de grup veya bireysel olarak aynı bölgeye defalarca mantar toplamaya giden Kandemir'den o saatten itibaren bir daha haber alınamadı.



Ailesinin yaptığı kayıp başvurusunun ardından Mevlüt Kandemir için arama çalışması başlatıldı.

Kayıp dağcının gitmiş olabileceği güzergahlar olan Bağbaşı ve Zeytinköy yaylaları istikametinde yoğunlaştırılan arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.