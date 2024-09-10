70 yaşındaki demans hastası kayboldu: 22 gün önce evden çıktı, haber alınamıyor

Tatil için Ayvalık’a gelen 70 yaşındaki demans hastası Hüseyin Aydın’dan 22 gündür haber alınamıyor. Aydın’ın kaybolduğu gün, arkadaşı tarafından evinin yakınlarına bırakıldığı ardından İzmir yolunda üç kilometre boyunca yürüdüğü belirlendi. Hüseyin Aydın, 22 gündür her yerde aranırken, ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.

70 yaşındaki demans hastası kayboldu: 22 gün önce evden çıktı, haber alınamıyor

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’de kaybolan hastası adamdan 22 gündür haber alınamıyor.

İstanbul Kartal’da yaşayan demans hastası Hüseyin Aydın, tatil için Ayvalık ilçesine geldi.

19 Ağustos’ta kahvehaneye gitmek için evden çıkan Aydın, geri dönmedi.

Aydın’ın yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ve Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, komandoların desteğinde iz takip ve kadavra köpekleriyle bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Ekipler, bir süre kahvehanede oturan Hüseyin Aydın’ın arkadaşı tarafından evinin yakınına bırakıldıktan sonra kaybolduğunu belirledi.

Ekipler ayrıca Aydın’ın Çanakkale-İzmir Karayolu’nda yaklaşık 3 kilometre daha yürüdüğünü de tespit etti.

Aydın, 22 gündür her yerde aranırken, ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.

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