70 yıllık parti üyesiydi. Önder Sav CHP’den istifa etti

CHP 'de bir devir daha kapandı.

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Sekreteri Önder Sav, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Önder Sav yaptığı açıklamada, "Eşim Çiğdem Sağ iki evladım damadımla birlikte CHP’deki siyasi yaşantımı sonlandırıyorum CHP’den üzülerek istifa ettiğimi duyurmak istiyorum.” dedi.

Sav ayrıca, "Geride bıraktığım CHP ile yoğrulmuş 70 yıl gözümün önünden geçiyor." ifadesine yer verdi.

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