Galata'da geçen yıl aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kayması ile altı boşalan 700 yıllık tarihi Ceneviz surları aradan geçen bir yıla rağmen onanılmadı.



Cenevizliler 1204'te Latin istilası sonrasında Galata bölgesine yerleşmeye başladı. 1303-1352 yılları arasında ise Venediklilerin baskısından dolayı bu bölgeyi surlarla çevirdi. İnşa edilen tarihi surlardan günümüze sadece iki tane kule kaldı.

"ÖZEL MÜLK OLDUĞU İÇİN TADİLAT YAPILAMADI"



Hürriyet gazetesinden Fırat Alkaç'ın haberinde görüşlerine yer verilen Karaköy'deki Arapcami Mahallesi Muhtarı Verkin Arioba Kasapoğlu, tarihi surların onarımı için uzun yıllar mücadele ettiğini belirterek "Surların bulunduğu alan ve önündeki boşluk özel mülk olarak geçiyor. Zamanında surların önü mal sahibi tarafından otopark alarak kullanılıyordu. Surlar ve tarihi burç bu dönemde zarar gördü. Özel mülk olduğu için tadilatı veya restorasyonu yapılamadı. Biz onarımı için mücadele verdik. Ancak özel mülk olduğu için muhtarlığı ve belediyeyi aşan bir konu. Bakanlığın bu duruma müdahale etmesi gerekiyor. Geçtiğimiz yıl yağışlar nedeniyle surların altı boşaldı. Yıkılma tehlikesi oluştu. Geçen sürede başvurular yaptık, ancak onarılmadı. Surlar bu kışı atlatamayabilir. Çok yağış olursa daha fazla toprak kayması meydana gelir. Surların üzerinde kilise ve evler var. Hepsi için tehlike oluşturuyor" dedi.

