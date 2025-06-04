700 yıllık el yazması Tevrat ele geçirildi

Akpınar ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 1300’lü yıllara ait olduğu değerlendirilen el yazması, deri üzerine yazılmış ve sembollerle süslenmiş Tevrat bulundu.

Tevrat’ın kapağı ve sayfaları işlemeli, içeriğinin ise İbranice metinlerden oluştuğu belirtildi. Olayla ilgili otomobil sürücüsü H.K. ile yanındaki S.G. gözaltına alındı. El konulan Tevrat, Kırşehir Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.