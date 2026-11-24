71 ilde mali suç örgütlerine operasyon, 455 şüpheliye işlem
24.11.2026 15:19
Mali suça yönelik 71 ilde operasyon düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı, tefecilik, dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama gibi suçlara yönelik 71 ilde 455 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, mali suç örgütlerine yönelik bugün 71 ilde 455 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde harekete geçen polis ekipleri, 71 ilde belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Şüpheliler arasında insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde ilaç üreten veya satan, Vergi Usul Kanunu ile 6114 ve 1219 sayılı kanunlara muhalefet eden kişilerin de bulunduğu bildirildi.
Bakanlık, organize suç örgütleri, çeteler ve mali suç yapılanmalarına yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti.