İçişleri Bakanlığı , mali suç örgütlerine yönelik bugün 71 ilde 455 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde harekete geçen polis ekipleri, 71 ilde belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Yakalanan şüphelilerin tefecilik, nitelikli dolandırıcılık , kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet, zimmet, resmi belgede ve parada sahtecilik ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işledikleri tespit edildi.

Şüpheliler arasında insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde ilaç üreten veya satan, Vergi Usul Kanunu ile 6114 ve 1219 sayılı kanunlara muhalefet eden kişilerin de bulunduğu bildirildi.

Bakanlık, organize suç örgütleri, çeteler ve mali suç yapılanmalarına yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti.