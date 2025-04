71 ilde uyuşturucu operasyonu: 516 şüpheli tutuklandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 71 İlde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından da 15 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada, operasyonlarda 484 kilogram uyuşturucu madde ile 7 milyon 830 bin 760 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.



Bin 882 emniyet ve jandarma personelinin katıldığı operasyonlar Gaziantep, Ankara, Samsun, Adana, Şanlıurfa, Konya, Manisa, Antalya, Bursa, Balıkesir, Mersin, İzmir, Denizli, Tekirdağ, Muğla, İstanbul, Kocaeli, Karaman, Hatay, Trabzon, Adıyaman, Osmaniye, Kayseri, Van, Afyonkarahisar, Aydın, Eskişehir, Aksaray, Edirne, Isparta, Niğde, Diyarbakır, Erzurum, Kırklareli, Uşak, Zonguldak, Sakarya, Ağrı, Yozgat, Mardin, Bayburt, Çanakkale, Kilis, Malatya, Ordu, Batman, Bilecik, Burdur, Çorum, Erzincan, Giresun, Rize, Tokat, Amasya, Karabük, Şırnak, Kahramanmaraş, Düzce, Hakkari, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Yalova, Çankırı, Kastamonu, Muş, Nevşehir, Artvin, Bolu, Elazığ ve Sinop'ta düzenlendi.



Valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Polisimiz ve Jandarmamızla gece gündüz demeden operasyonlarımıza kararlıkla devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.