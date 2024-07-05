71 yıl hapis cezasıyla 5 yıldır aranıyordu, yakalandı

Kayseri’de 44 ayrı suçtan hakkında 71 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalandı.

71 yıl hapis cezasıyla 5 yıldır aranıyordu, yakalandı

’de 44 ayrı suçtan hakkında 71 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Komutanlığı JASAT ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hükümlü ve tutuklunun kaçması, hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığı ihlali, ateşli silah ve mutat sayıdaki mermileri bulundurma suçlarından 71 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş'nin saklandığı adresi yaklaşık 5 ay süren çalışmalar neticesinde tespit etti.

Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 5 yıldır aranan hükümlü, Kazım Karabekir Mahallesi'nde yakalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen hükümlünün işlemleri devam ediyor.

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