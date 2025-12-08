72 ilde büyük narkotik operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada 72 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, 970 şüphelinin yakalandığını duyurarak 352 kilogram uyuşturucu madde ve 4 milyon 158 bin adet de uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

Operasyonda bin 487 ekibin, 3 bin 712 personelin 14 hava aracının ve 52 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Adana, Ankara, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa, Antalya, İstanbul, Konya, Samsun, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Şırnak, Osmaniye, Bursa, Balıkesir, Denizli, Manisa, Kayseri, Eskişehir, Mardin, Aksaray, Muğla, Elazığ, Malatya, Sakarya, Hatay, Tekirdağ, Isparta, Niğde, Kahramanmaraş, Kütahya, Rize, Bingöl, Erzincan, Aydın, Ordu, Adıyaman, Batman, Uşak, Erzurum, Bitlis, Edirne, Giresun, Nevşehir, Trabzon, Van, Çorum, Kırklareli, Kırşehir, Afyonkarahisar, Ağrı, Bartın, Bolu, Düzce, Iğdır, Karabük, Karaman, Tokat, Artvin, Çanakkale, Kırıkkale, Kilis, Siirt, Sinop, Yozgat, Zonguldak, Burdur, Kastamonu, Muş, Sivas, Yalova’da operasyonlar düzenlendi.

Yerlikaya, paylaşımında "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.