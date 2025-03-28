72 kişinin can verdiği Ebrar Sitesi H Blok için karar belli oldu: Müteahhitlere 14 yıl 5’er ay hapis

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılarak 72 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi H Blok’a ilişkin davada karar belli oldu. Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz 7 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanıklar H.N. ve N.K. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Başka dosyadan tutuklu sanıklar Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öz, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya katıldı. Diğer sanıklar duruşmada yer almadı.

SON SÖZLERİ SORULDU



Mahkemede son sözleri sorulan sanıklardan Atilla Öz, suçsuz olduğunu, yıkılan binayla bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.



Öz, “Binayla ilgili benim bir ilgim yok, toplantılara katılmadım, hiçbir yerde imzam da yoktur bu nedenle beraatimi talep ediyorum.” dedi.



Tevfik Tepebaşı da suçsuz olduğunu, Ebrar Sitesi H Blok’un yapım süreciyle veya müteahhitliği ile alakalı herhangi bir ilgisinin bulunmadığını savundu.



Tutuksuz sanıklar N.K. ile H.N. de mahkemeden beraat talebinde bulundu.



Sanık N.K. “Ben H Blok’un sıvacısıydım, beraatimi talep ediyorum.” dedi.



Sanık H.N. ise “Ben de kapıcıydım, sigorta yaptırmak için okumadan bazı belgelere imza attım. Beraatimi istiyorum.” şeklinde savunma yaptı.



Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatlerini talep ederken müşteki avukatları ise sanıkların cezalandırılmasını istedi.