72 kişinin öldüğü İsias Otel davası! Kamu görevlileri için karar bekleniyor

Adıyaman'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Grand İsias Hotel'de, aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 6 kamu görevlisinin yargılanmasına devam ediliyor.

Bugün dördüncü duruşması görülen dava 6 kamu görevlisi hakkında 22 buçuk yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Duruşmayı, depremde hayatını kaybeden Kıbrıslı çocukların aileleri ile KKTC Başbakanı Ünal Üstel de takip ediyor.

Duruşmada karar çıkması bekleniyor.

72 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'daki İsias Otel yıkılmış, enkaz altında kalan ve turnuva için kente gelen, aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı, voleybolcu öğrenciler ve antrenörler ile tur rehberlerinin de bulunduğu 72 kişi yaşamını yitirmişti.

Otelin yıkılmasına ilişkin soruşturmada ihmali bulunan kişiler hakkında dava açılmış, ayrıca otelin ilk yapım tarihi olan 1993 yılında ruhsatına onay veren dönemin Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Y.G., 2001 yılındaki ikinci yapı ruhsatında imzası bulunan İmar Müdürü M.S.A., Ruhsat Büro Şefi B.B., dönemin Belediye Başkan Yardımcısı O.B., Yapı Kontrol Biriminde görevli daimi işçi A.K., Ruhsat Büroda görevli teknisyen F.K. hakkında “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde de başka bir dava açılmıştı.