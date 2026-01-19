72 kişinin öldüğü İsias Otel davasında karar çıktı!

Adıyaman'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Grand İsias Hotel'de, aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 6 kamu görevlisinin Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 4. duruşmasında karar açıklandı.



"Taksirle adam öldürme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen belediye görevlilerinin yargılandığı 4. duruşmada cumhuriyet savcısı tarafından mütalaa verildi.

Savcılık mütalaasında, yapı kontrol biriminde görevli kamu personelinin binanın proje, yapım ve bitim aşamasında üzerlerine düşen görevi yerine getirmedikleri için her birinin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan alt sınırdan uzaklaştırılmak suretiyle ayrı ayrı cezalandırılması, adli kontrol tedbirlerinin yeterli olduğu ve tutuklanmalarına gerek olmadığı belirtildi.

TUTUKLANMA TALEBİNE RET

Müştekiler, müşteki avukatları, sanıklar ve sanık avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme başkanı kararını açıkladı. Sanıklar dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış ve Ruhsat Büro Şefi Bilal Bağcı'ya "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan ayrı ayrı 10 yıl hapis cezası verildi. Sanıkların cezanın türü dikkate alınarak orantılılık ilkesi uyarınca yurt dışına çıkmama yasağının devamına, tutuklanmalarına yönelik taleplerin reddine oy birliği ile karar verildi.



ÜÇ SANIĞA BERAAT

Sanıklar daimi işçi Abdurrahman Karaaslan, Ruhsat Büro Teknisyen Fazlı Karakuş ve eski İmar Müdürü Yusuf Gül hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan müspet suç bakımından takdirlerinin bulunmaması bakımından ayrı ayrı beraatlarına karar verildi.

Karara tepki gösteren aileler “adaletin enkaz altında kaldığını” söyledi.

72 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'daki İsias Otel yıkılmış, enkaz altında kalan ve turnuva için kente gelen, aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı, voleybolcu öğrenciler ve antrenörler ile tur rehberlerinin de bulunduğu 72 kişi yaşamını yitirmişti.

Otelin yıkılmasına ilişkin soruşturmada ihmali bulunan kişiler hakkında dava açılmış, ayrıca otelin ilk yapım tarihi olan 1993 yılında ruhsatına onay veren dönemin Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Y.G., 2001 yılındaki ikinci yapı ruhsatında imzası bulunan İmar Müdürü M.S.A., Ruhsat Büro Şefi B.B., dönemin Belediye Başkan Yardımcısı O.B., Yapı Kontrol Biriminde görevli daimi işçi A.K., Ruhsat Büroda görevli teknisyen F.K. hakkında “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde de başka bir dava açılmıştı.