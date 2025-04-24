72 kişiye mezar olmuştu! İsias Otel davasında kamu görevlileri hakim karşısında

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin sembollerinden biri olan Adıyaman'daki İsias Otel'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

72 kişinin hayatını kaybettiği otelin yıkılmasında kusuru bulunan kamu görevlileri ilk kez hakim karşısına çıktı.



Adıyaman Valiliği'nin olayda ihmal ve kusuru bulunan kamu görevlileri hakkında soruşturma izni vermesinin ardından soruşturma başlatılmıştı.

Altı kamu görevlisi için dava açıldı. Aralarında dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut'un olduğu zanlılar ilk kez hakim karşına çıktı.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan duruşmaya hayatını kaybedenlerin aileleri de katıldı.

Altı kamu görevlisi, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçunundan yargılanıyor.

6 Şubat 2023'teki depremde aralarında Kıbrıslı öğrencilerin de olduğu 72 kişi hayatını kaybetmişti.

Aralarında otel sahibinin de olduğu 5 kişiye 18 yıla kadar hapis verilmişti.