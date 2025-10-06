72 yaşındaki engelli yangında can verdi

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Güllerpınarı mahallesinde 4 katlı bir binanın 3. katında gece yarısı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin söndürülmesinin ardından ikamete giren ekipler, engelli olduğu öğrenilen 72 yaşındaki Ali D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ayşe D. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.