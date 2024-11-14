73 ilde Narkoçelik-48 operasyonu: Tonlarca uyuşturucu madde, milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; zehir tacirlerine, sokak satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik son iki haftada 73 ilde düzenlenen Narkoçelik-48 operasyonlarında 4 ton 887 kilogram uyuşturucu madde ise 9 milyon 989 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda nin 780 şüphelinin ise yakandığı açıklandı.
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Narkoçelik-48 operasyonuna ilişkin bilgi paylaştı.
Yerlikaya, zehir tacirlerine, sokak satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik son iki haftada düzenlenen operasyonlarda 4 ton 887 kilogram uyuşturucu madde ise 9 milyon 989 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.
"Zehir tacirleri, milletimizin sağlığını, geleceğini ve huzurunu tehdit ediyor." ifadelerini kullanan Yerlikaya, "Bu nedenle toplumumuzun her kesiminin iş birliği içinde bu tehdide karşı duyarlı ve kararlı bir duruş sergilemesi gerekiyor." paylaşımında bulundu.
Zehir Tacirlerine, Sokak Satıcılarına ve Uyuşturucuya yönelik son 2 hafta içerisinde düzenlenen “NARKOÇELİK-48” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 14, 2024
⚠️ 4 Ton 887 Kg Uyuşturucu Madde,
⚠️ 9 Milyon 989 Bin 238 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗
1.780 Şüpheli Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı… pic.twitter.com/1zr3STAg0d
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