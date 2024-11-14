73 ilde Narkoçelik-48 operasyonu: Tonlarca uyuşturucu madde, milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; zehir tacirlerine, sokak satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik son iki haftada 73 ilde düzenlenen Narkoçelik-48 operasyonlarında 4 ton 887 kilogram uyuşturucu madde ise 9 milyon 989 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda nin 780 şüphelinin ise yakandığı açıklandı.

73 ilde Narkoçelik-48 operasyonu: Tonlarca uyuşturucu madde, milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı , sosyal medya hesabından Narkoçelik-48 operasyonuna ilişkin bilgi paylaştı.

Yerlikaya, zehir tacirlerine, sokak satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik son iki haftada düzenlenen operasyonlarda 4 ton 887 kilogram madde ise 9 milyon 989 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

73 ilde Narkoçelik-48 operasyonu: Tonlarca uyuşturucu madde, milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi - 1

"Zehir tacirleri, milletimizin sağlığını, geleceğini ve huzurunu tehdit ediyor." ifadelerini kullanan Yerlikaya, "Bu nedenle toplumumuzun her kesiminin iş birliği içinde bu tehdide karşı duyarlı ve kararlı bir duruş sergilemesi gerekiyor." paylaşımında bulundu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Güvercin beslemeye çıktı, asma tavan çökünce kendini yerde buldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...