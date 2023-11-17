73 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 1127 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 günde 73 ilde ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik "Mercek-4" operasyonları düzenlendiğini ve 1127 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

73 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 1127 gözaltı

İçişleri Bakanı , silah kaçakçılarına yönelik "Mercek-4" operasyonlarında çok sayıda kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "73 ilde son 3 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek-4 operasyonlarında; 697 ruhsatsız tabanca, 25 uzun namlulu tüfek, 54 kurusıkı tabanca, 115 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 891 silah ele geçirildi. 1127 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız." dedi.

73 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 1127 gözaltı - 1

Operasyonları gerçekleştiren jandarma ve emniyeti tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimiz müsterih olsun; ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında operasyondan görüntülere de yer verdi.

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