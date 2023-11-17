73 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 1127 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silah kaçakçılarına yönelik "Mercek-4" operasyonlarında çok sayıda kişinin gözaltına alındığını duyurdu.



Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "73 ilde son 3 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek-4 operasyonlarında; 697 ruhsatsız tabanca, 25 uzun namlulu tüfek, 54 kurusıkı tabanca, 115 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 891 silah ele geçirildi. 1127 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız." dedi.



Operasyonları gerçekleştiren jandarma ve emniyeti tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimiz müsterih olsun; ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullandı.



Bakan Yerlikaya, paylaşımında operasyondan görüntülere de yer verdi. 7️⃣3️⃣ İlde Son 3 Günde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Olarak Düzenlenen MERCEK-4 Operasyonlarında;

6️⃣9️⃣7️⃣ Ruhsatsız tabanca,

2️⃣5️⃣ Uzun namlulu tüfek,

5️⃣4️⃣ Kurusıkı tabanca

1️⃣1️⃣5️⃣ Ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam

8️⃣9️⃣1️⃣ Silah ele geçirildi.… pic.twitter.com/8xOkq0Kucx — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 17, 2023