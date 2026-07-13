73 ilde torbacılara operasyon. 935 şüpheli tutuklandı
13.07.2026 12:11
Son Güncelleme: 13.07.2026 12:25
Operasyonlara 2 bin 670 ekip, 6 bin 675 personel, 17 hava aracı ve 34 narkotik dedektör köpeği katıldı.
Torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 73 ilde düzenlenen operasyonlarda bin 780 şüpheli yakalandı.
Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.
İçişleri Bakanlığı; 73 ilde son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 985 kilo uyuşturucu madde ile 1 milyon 639 bin 239 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.
Operasyonlar kapsamında bin 780 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 935’i tutuklandı, 224’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Operasyonların düzenlendiği iller ise şunlar:
Şanlıurfa, İstanbul, Gaziantep, Adana, Antalya, İzmir, Samsun, Konya, Mersin, Ankara, Hatay, Tekirdağ, Bursa, Malatya, Manisa, Balıkesir, Kocaeli, Ordu, Aydın, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Elazığ, Kayseri, Osmaniye, Van, Afyonkarahisar, Sivas, Yalova, Karaman, Kütahya, Kahramanmaraş, Amasya, Uşak, Mardin, Bolu, Niğde, Muğla, Sakarya, Batman, Adıyaman, Aksaray, Edirne, Trabzon, Çanakkale, Çorum, Kilis, Siirt, Zonguldak, Ağrı, Düzce, Giresun, Isparta, Kırıkkale, Kırklareli, Erzincan, Iğdır, Şırnak, Erzurum, Burdur, Tokat, Artvin, Çankırı, Hakkâri, Yozgat, Bingöl, Bitlis, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Nevşehir ve Sinop.
Düzenlenen operasyonlara 2 bin 670 ekip, 6 bin 675 personel, 17 hava aracı ve 34 narkotik dedektör köpeği katıldı.