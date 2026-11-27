Uyuşturucuyla mücadele operasyonları sürüyor. İçişleri Bakanlığı , son iki haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik 73 ilde operasyonlar yapıldığını açıkladı.

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonlara; 2 bin 431 ekip, 3 bin 889 personel, 10 hava aracı ve 35 narkotik dedektör köpeği katıldı.

BİN 17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çalışmalar sonucunda 2 ton 761 kilogram 598 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 918 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan bin 870 şüpheliden bin 17'si tutuklandı, 291'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Bakanlıktan operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, "Kahraman Polislerimizi, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." denildi.