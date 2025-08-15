73 ilde uyuşturucu operasyonu: Bin 695 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son iki haftada 73 kentte yapılan uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

2 bin 548 ekip, 6 bin 350 personel, 18 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı operasyonlarda, 479 kilogram uyuşturucu madde ile 783 bin 80 uyuşturucu hap ele geçirildiğini ifade eden bakan Yerlikaya, bin 695 şüphelinin yakalandığını açıkladı.



Yerlikaya, paylaşımında "Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir." ifadelerini kullandı.