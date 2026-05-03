73 yaşında evlat katili oldu

İzmir 'in Bayraklı ilçesinde gece yarısı aile içinde başlayan tartışma cinayetle sona erdi.

Olay gece saatlerinde Manavkuyu Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. 73 yaşındaki İsmail A. ile aynı evde ikamet ettiği 46 yaşındaki oğlu Kemal A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma büyüdü.

Olay kavgaya dönüştü, baba İsmail A. oğlunu göğsünden ve bacağından bıçakla yaraladı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, Kemal A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin suç aleti bıçakla yakaladığı şüpheli İsmail A.'nın ilk ifadesinde, oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu, olay sırasında kendisine saldırarak boğazını sıktığını ve buna dayanamadığı için bıçakladığını iddia ettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Kemal A'nın farklı suçlardan 22 kaydının bulunduğu belirlendi.