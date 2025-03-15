73 yıllık dava sonuçlandı: 25 bin kişiyi ilgilendiriyor

Karakoçan Mal Müdürü Mesut Yücel, kamuoyunda "3010 dönüm davası" olarak bilinen davanın 500 parselden oluşan alanı kapsadığını söyledi.



İlçe merkezinin yarısını kapsayan davaya konu arazilerde yaklaşık 3 bin konut ile kamu binaları, yol ve kamuya açık alanların bulunduğunu belirten Yücel, arazinin ekonomik değerinin 100 milyon euronun üzerinde olduğunu söyledi.

Davanın 5 bini aşkın malik ve hissedarı kapsadığını belirten Yücel, "1 kişinin en az 5 kişilik bir aileyi temsil ettiği düşünüldüğünde yaklaşık 25 bin kişiyi doğrudan ilgilendiren bir dava olup, bu sayı Karakoçan ilçesinin yerleşik nüfusuna eşittir." dedi.

Davaya konu alan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi ve öncesine dayandığını ve Cumhuriyet'in kuruluşu ve Kurtuluş Savaşı'nda sağladıkları yarar üzerine 'ağa' diye tanımlanan kanaat önderlerine devletin kuruluşuna verdikleri hizmet ve desteklerin karşılığı olarak Türkiye Cumhuriyeti tarafından 15 köyü kapsayacak şekilde verilen br yer.