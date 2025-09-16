74 ilde uyuşturucu operasyonu: Bin 811 gözaltı
Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 74 ilde son iki haftada düzenlenen operasyonlarda, 1 ton 183 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 790 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 74 ilde 2 bin 705 ekip, 6 bin 760 personel, 21 hava aracı ve 47 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendiğini belirtti.
Yapılan çalışmalarda 1 ton 183 kilogram uyuşturucu ile 2 milyon 790 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, operasyonlarda bin 811 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, "Gençler, uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele sizleri koruma mücadelesidir. Geleceğinizi çalan uyuşturucu maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
