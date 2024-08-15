74 yaşındaki dede, tartıştığı torununu bıçakladı

Sakarya'da tartıştığı dedesi tarafından karnından bıçaklanan 25 yaşındaki M.A.T. ağır yaralandı. Dede gözaltına alındı.

74 yaşındaki dede, tartıştığı torununu bıçakladı

'nın Akyazı ilçesi Küçücek İstiklal Mahallesi'nde gece saatlerinde M.A.T. (25) ile dedesi H.K. (74) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine dede, torununu karnından bıçakla ağır yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen gencin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Dede H.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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