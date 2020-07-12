74 yaşındaki kadın pompalı tüfekle öldürüldü

İzmir'in Buca ilçesinde pompalı tüfekle vurulan 74 yaşındaki kadın hastanede yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı 12.07.2020 - 10:02

74 yaşındaki kadın pompalı tüfekle öldürüldü

İzmir'in Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi 695 Sokak'taki bir evde oğluyla birlikte yaşayan Hatice Sevinç (74), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin pompalı tüfekli saldırısında ağır yaralandı.

Tüfek sesini duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Sevinç'i Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hatice Sevinç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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