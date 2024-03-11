75 ilde silah kaçakçılarına operasyon

İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon ve Adana'nın da aralarında bulunduğu illerde 4 gün süren operasyonlarda; 641'i ruhsatsız silah, 50'si kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca olmak üzere 844 silah ve tüfek ele geçirildi.



Bakan Yerlikaya paylaşımında, ruhsatsız silah temin edenler ve silah kaçakçılarıyla mücadelede kararlılık mesajı da verdi.

7⃣5️⃣ ilde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik 4️⃣ gündür devam eden “MERCEK-13” operasyonlarında;

📌6️⃣4️⃣1️⃣ Ruhsatsız Tabanca,

📌5️⃣0️⃣ Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,

📌1️⃣9️⃣ Uzun Namlulu Tüfek,

📌1️⃣3️⃣4️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam

📌8️⃣4️⃣4️⃣… pic.twitter.com/9f4kH5KKeg — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 11, 2024 NTV’yi sosyal medyadan takip edin