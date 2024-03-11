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75 ilde silah kaçakçılarına operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 75 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen ''Mercek-13'' operasyonlarında toplam 844 silah ele geçirildiğini ve 1031 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

75 ilde silah kaçakçılarına operasyon

Ruhsatsız silah taşıyanlar ve silah kaçakçılarına yönelik 75 ilde ''Mercek-13'' operasyonu düzenlendi, 1031 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.

75 ilde silah kaçakçılarına operasyon - 1

İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon ve Adana'nın da aralarında bulunduğu illerde 4 gün süren operasyonlarda; 641'i ruhsatsız silah, 50'si kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca olmak üzere 844 silah ve tüfek ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, ruhsatsız silah temin edenler ve silah kaçakçılarıyla mücadelede kararlılık mesajı da verdi.

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