75 ilde silah kaçakçılarına operasyon

Ruhsatsız silah taşıyanlar ve silah kaçakçılarına yönelik 75 ilde ''Mercek-13'' operasyonu düzenlendi, 1031 kişi hakkında da işlem yapıldı.
Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.
İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon ve Adana'nın da aralarında bulunduğu illerde 4 gün süren operasyonlarda; 641'i ruhsatsız silah, 50'si kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca olmak üzere 844 silah ve tüfek ele geçirildi.
Bakan Yerlikaya paylaşımında, ruhsatsız silah temin edenler ve silah kaçakçılarıyla mücadelede kararlılık mesajı da verdi.
7⃣5️⃣ ilde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik 4️⃣ gündür devam eden “MERCEK-13” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 11, 2024
📌6️⃣4️⃣1️⃣ Ruhsatsız Tabanca,
📌5️⃣0️⃣ Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,
📌1️⃣9️⃣ Uzun Namlulu Tüfek,
📌1️⃣3️⃣4️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam
📌8️⃣4️⃣4️⃣… pic.twitter.com/9f4kH5KKeg
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