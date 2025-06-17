75 ilde uyuştucu operasyonu: 2 bin 311 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, son üç hafta içinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yerlikaya, "75 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 3 hafta içinde düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 1 ton 24 kg uyuşturucu madde ile 5 milyon 375 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik" dedi.

Bakan Yerlikaya, 2 bin 311 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, açıklamasında, "Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlüklerince; 3 bin 335 ekip, 8 bin 340 personel, 37 hava aracı ve 53 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla; İzmir, Ankara, Gaziantep, Adana, Samsun, Konya, İstanbul, Bursa, Şanlıurfa, Mersin, Antalya, Balıkesir, Manisa, Kayseri, Diyarbakır, Denizli, Kocaeli, Osmaniye, Tekirdağ, Muğla, Sakarya, Van, Hatay, Siirt, Uşak, Malatya, Trabzon, Aksaray, Batman, Adıyaman, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Karaman, Düzce, Aydın, Kırıkkale, Kırklareli, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Eskişehir, Zonguldak, Ağrı, Elazığ, Hakkari, Kütahya, Çankırı, Isparta, Sivas, Kilis, Rize, Tokat, Mardin, Amasya, Artvin, Şırnak, Bingöl, Burdur, Kırşehir, Giresun, Iğdır, Kastamonu, Ordu, Bartın, Edirne, Muş, Niğde, Yozgat, Erzurum, Karabük, Nevşehir, Sinop, Erzincan, Yalova ve Bilecik'te operasyonlar düzenlendi" dedi.