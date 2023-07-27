75 lira indi-bindi ücreti alan taksiciye para cezası

İstanbul Ünraniye’de taksimetrede yazan tutardan fazla ücret talep eden taksi sürücüsü, yolcu tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Taksinin çalışma ruhsatının belediye tarafından askıya alındığını belirleyen ekipler sürücüye, 4 bin 64 TL trafik idari para cezası uyguladı.

75 lira indi-bindi ücreti alan taksiciye para cezası

Ümraniye’de dün akşam saatlerinde kullanan bir vatandaş, taksi sürücüsü indi bindi ücretinin 75 TL olduğunu ve taksimetreyi yenilemediğini iddia etti.

Yolcu ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alıp sosyal medya üzerinden paylaşmıştı. Bunun üzerine, Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Ümraniye ilçesinde meydana gelen görüntülerle ilgili çalışma başlattı.

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Ticari taksi sürücüsünün aracındaki yolculardan taksimetrede yazan ücretten fazlasını istediği anlaşılan görüntülerdeki ticari taksi şoförünün M.H. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Sivil trafik ekiplerince M.H. isimli şahıs yakalandı.

ÇALIŞMA RUHSATI ASKIYA ALINDI

Konu ile ilgili yakalanan taksinin çalışma ruhsatının belediye tarafından askıya alındığı anlaşılmış, “Belediye çalışma ruhsatı iptal edildiği halde yolcu taşınması” maddesinden 4 bin 64 TL trafik idari para cezası işlemi uygulanarak ticari taksi trafikten men edilmiştir.

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