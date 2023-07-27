75 lira indi-bindi ücreti alan taksiciye para cezası

Ümraniye’de dün akşam saatlerinde taksi kullanan bir vatandaş, taksi sürücüsü indi bindi ücretinin 75 TL olduğunu ve taksimetreyi yenilemediğini iddia etti.

Yolcu ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alıp sosyal medya üzerinden paylaşmıştı. Bunun üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Ümraniye ilçesinde meydana gelen görüntülerle ilgili çalışma başlattı.

