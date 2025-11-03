75 liraya kadar düşmüştü: Bugün tekrardan 200 liraya çıktı

Kentte balıkçılar sezona kötü başlarken zaman zaman bol balık avı yapıldı.

Fiyatların günden güne değiştiği balık tezgahlarında hamsinin kilosu geçen haftalarda 75 liraya kadar düşerken bugünlerde 150- 200 liralara ulaştı.

Bu sabah 200 liradan tezgahlarda satışa sunulan hamsinin kilosu, öğle saatlerinde 150 liraya düştü.



Fiyatların balık miktarına göre değişiklik gösterdiğini söyleyen balıkçılar, limana gelen kayıklardaki balık bolluğuna işaret etti.