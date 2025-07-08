75 yaşında evlat katili oldu
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 75 yaşındaki bir kişi, tartıştığı oğlunu bıçaklayıp öldürdü.
Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Arsa Mahallesi'nde sabah saatlerinde Şaban M. (75) ile oğlu Hilmi M. (48) arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şaban M., eline geçirdiği bıçakla oğlunu yaraladı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Hilmi M., ambulansta hayatını kaybetti. Şaban M. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mahalle sakinleri, baba-oğul arasında uzun süredir sorunlar yaşandığını, son 1 yıldır evlerine sık sık jandarma ekiplerinin geldiğini iddia etti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Bıçak
- Cinayet
- Muğla